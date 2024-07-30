Muğla'nın Menteşe ilçesindeki otogara gelen 19 yaşındaki kadın, güvenlik görevlisinden kadın sığınma evinde kalmak istediğini belirtti. Görevli, kadını otogardaki zabıtaya yönlendirdi. Zabıta, kadının telefonunu kullanırken, terör örgütüne ait fotoğrafları fark etti ve hemen durumu Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Terörle mücadele ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine otogara sevk edilen terörle mücadele ekipleri, kadının öğrenci olduğunu ve terör örgütü üyesi olduğunu tespit etti. Kadın, savcılığın talimatıyla 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltına alındı ve telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Kadın ifadesinde, örgüte katılmak amacıyla Van'a gitmeye çalıştığını belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Olayın ardından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde potansiyel bir terör saldırısı engellenmiş oldu.