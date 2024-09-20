Balıkesir’in Erdek ilçesinde, zabıta ekipleriyle yaşanan bir tartışma sonrasında seyyar balıkçı Mert M., tezgahını ateşe vererek dikkat çekti. Olay, ilçenin merkezinde gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Erdek Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcı Mert M.’ye işlem yapmak istedi. Balık satıcısı, tezgahını kaybetme korkusuyla zabıta ekiplerine karşı direnç gösterdi. "Ekmek paramı kazanıyorum, kimseye zarar vermiyorum" diyerek tepkisini dile getiren Mert M., zabıta ekiplerinin tezgahına el koyma niyetlerini öğrenince öfkesine hakim olamadı.

Anlık öfke ile ateşe verdi

Sinirle hareket eden Mert M., seyyar tezgahını ateşe vererek içinde bulunan balıkları da yok etti.