Sağlıklı Yatırım Genel Müdürlüğü Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Sağlık Bakanlığı arasında gerçekleşen Hibe Anlaşması'nda SHIFA Projesi kapsamıyla Suriyeli sığınmacılar için ikincil korumaya uygun mülteci ve kişilere yönelik sağlık hizmeti verecek 2 sağlık kuruluşu inşası planlanıyor. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, projeyi eleştiren Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, ülkenin adım adım Araplaştırılmasına yönelik çabanın olduğuna dikkati çekiyor.

Mültecilere hastane girişimi

SHIFA Projesi kapsamında Suriyeliler için Bornova’nın Erzene Mahallesi ve Karabağlar’ın Ali Fuat Cebesoy Mahallelerinde yeni sağlık merkezi yapma kararı alan bakanlık, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinin teknik şartname ve projelerde tanımlanan tadilat/onarım işleri yapma kararı aldığı ifade edildi. Bornova Erzene Mahallesi’nde SHIFA Projesi kapsamındaki sağlık kuruluşlarının 3 bin 40,77 metrekare alan üzerinde bodrum + zemin + 4 kat sağlık merkezi, 6+6 Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri (GGSM) + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (ASHI) yapılacağı ihalesine çıkıldı. Bu proje kampsamında yine Karabağlar Ali Fuat Cebesoy mahallesinde ise 3 bin 358,71 metrekare alan üzerine bodrum + zemin + 2 katlı sağlık merkezi, 6+6 GSM +112 ASHI yapma kararı alınması kamuoyunda tepkiyle karşılık buldu.

17 ilde mülteci hastanesi

Zafer Partili Başkan Birgüvi ise, bu proje kapsamında 17 ilin belirli noktalarında hastanelerin yapılacağına dikkati çekerek "Batı'nın bir ümmetleşme ve Siyasal İslamcılık'ta çıta yükselme çabası varsa, bu girişim Türkiye üzerindeki çalışmaların bir parçası halindedir. Değişik isimler adı altındaki fonlarla para yollayıp Suriyeliler için arsa verilmesi, okul veya hastane yaptırılması, vatandaşlığa alınması dayatması var" sözlerine ekledi.

5 Milyar dolar koordinasyonu

Birgüvi, 5 milyar doların Ege Bölgesi valilerine gönderilerek bazı amaçlara gönelik kullanılmasına istenildiğini şöyle anlattı:

"Bundan 3 ay evvel ise Avrupa Fonların'ndan milyardolar yollandı. Bu parayla İzmir Valisi, Aydın Valisi, Manisa Valisi ve Balıkesir Valisi koordinasyonunda harcanması istendi. Bu parayla Ticaret Odası Başkanlarını çağırıp onların imzalayacakları protokol karşılığında arazi verilmesi, tapuların Suriyelilerin üzerine geçirilecek şeklinde talepler yer almış. Türkiye'de gayrımenkul sahibi olan mülteciler ise vatandaşlık alıyor. Bu tamamen Araplaştırma projesidir. Bu proje ise dönüşerek 'SHIFA' denilen yine Avrupa fonlarıyla Türkiye'ye akan parayla hastaneler yapılması isteniyor. Bu gizli bir bilgi değil, bunu da Manisa Ticaret Odası Başkanı kendisi anlattı."

'729 bin kişi suç işlemeye müsait'

İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, "EKAP'tan yapılan ihaleyle yaptığımız araştırmada ise bu SHIFA ile gelen bir ihale olduğuna varıyoruz. Başka illerde de var. Sadece İzmir'e mahsus değil. Bu artık iyice Türkiye'de bir sığınamı yerleşkesinin oluşmasına yönelik çabadır. İçişleri Bakanlığı da geçen günlerde 729 bin Suriyeli adreslerinde bulunamıyor' dedi. Bu şu demek, artık 729 bin kişinin yarın ülkenin her alanında suç işlemeye müsait" dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise kurulması planlanan sağlık merkezlerinin sadece Suriyeli sığınmacılara değil tüm vatandaşlara hizmet edeceği bildirildi.

SHIFA PROJESİ NEDİR?

'Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi', geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılara ve ikincil korumaya uygun mülteci ve kişilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. 11 Kasım 2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya konulan, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Hibe Antlaşması uyarınca 2 sağlık merkezinin yapılacağı belirtildi.