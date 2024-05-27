31 Mart yerel seçimlerinde Memleket Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı olan ve geçtiğimiz günlerde partimize katılmış olan Alphan Kolaşinliler, Gaziemir İlçe Başkanlığı görevine atanmıştır.



Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi liderliğinde, İzmir İl Yönetimi ve Gaziemir İlçeYönetimi üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Alphan Kolaşinliler’e yetki belgesi tebliği edilmiş, teşkilatının güçlendirilmesi ve kongre hazırlıklarının başlatılması kararı alınmıştır. Alphan Kolaşinliler başkanlığında oluşturulan ilçe yönetiminde yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır: Uğur Öztürk, Umut Kaptıkaçtı, Recep Habeşli, Seher Tekkılıç, Serhat Süren, Serhat Karakuş, Helin Çelik, Tufan Kaval, Ertan Topçu, Barış Özcan, Salih Yeşilkağıt, Mert Mantar, Serdar Gündoğdu, Mustafa Kiriş, Erhan Gündüz, Mustafa Ömür, Görkem Yayayürük