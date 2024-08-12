Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, İl Başkanı Naşit Birgüvi önderliğinde yürütülen kongre çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 11 Ağustos Pazar günü, Bornova ilçesindeki kongre tamamlandı ve yeni ilçe başkanı belirlendi.

Oktay Korkmaz ilçe başkanlığına seçildi

Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, il divan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe teşkilatları yer aldı. Kongreye ilgi büyük olurken, il ve ilçe gençlik kolları da katılım gösterdi. Önceki dönem ilçe başkanı Arman Mumcu'nun İzmir İl Başkanlık Divanı'nda göreve gelmesinin ardından, Oktay Korkmaz delegelerin oylarıyla Bornova İlçe Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcılarından Ali Manav'ın yürüttüğü kongrede, Zafer Partisi Gençlik Kolları da konuşmalarla katkı sağladı.

Naşit Birgüvi'nin açıklamaları

Kongrede bir konuşma yapan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, hükümetin 22 yıldır izlediği politikaları eleştirdi. Ülkenin mevcut sorunlarının bu politikalarla çözülemeyeceğini belirten Birgüvi, Zafer Partisi'nin bu darboğazdan çıkış sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'de milli yas ilan edilmesini eleştirerek, diğer Müslüman ülkelerin neden yas ilan etmediğine dikkat çekti. Milli yas süresince Zafer Partisi'nin genel merkez önündeki bayrakları yarıya indirmediğini belirten Birgüvi, “Bizde milli yas ancak kahramanlar öldüğünde ilan edilir” dedi. Bu sözler salonda bulunan partililer tarafından ayakta alkışlandı.