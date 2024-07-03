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Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, önceki dönem ilçe başkanı Burhan İper'e katkıları ve emekleri için teşekkür etti. Birgüvi, "Sayın İper, sağlık sorunları nedeniyle görevini devretmek durumunda kaldı. Kendisinin partimize yaptığı değerli katkılar unutulmayacaktır" dedi.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, Çiğli İlçe Başkanı Burhan İper 'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. İlçe kongresinde yapılan seçimle Çağlayan Bora yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Kiraz Festivali harcamaları doğrulandı | Başkan Türkmen sitem etti

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