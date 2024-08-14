Zafer Partisi İzmir İl Başkan Yardımcıları, Avukat Ali Barış Ercan ve Avukat Sema Ayatar, geçtiğimiz günlerde Instagram engeli ve hayvanların katledilmesi hakkındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanan Dilruba K’yi, Şakran Cezaevi’nde ziyaret etti. Sosyal medya üzerinden de açıklama yapan Ali Barış Ercan, Dilruba K’nin moralinin iyi olduğunu vurguladı.

Ümit Özdağ’dan sert tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklamalara ve baskılara sert tepki gösterdi. Özdağ, "Tutuklayın, öldürün, açlığa mahkûm edin... Türkiye’yi büyük bir hapishane yapın. Bu kadının söylediklerinde suç yok. Halkı yıldırmak için yapılmış bir baskı bu," ifadelerini kullandı.

Dilruba K’nin morali yerinde

Ali Barış Ercan, sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu: "Zafer Partisi Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın talimatları ve Genel Başkan Yardımcımız Sevdagül Tunçer’in bilgilendirmeleri doğrultusunda Dilruba K’yi ziyaret ettim. Cezaevinden ayrıldım ve Genel Başkanımızın, Genel Başkan Yardımcımızın ve İzmir İl Başkanımızın selam ve destek mesajlarını kendilerine ilettim. Dilruba Hanım’ın morali oldukça iyi durumda. Kendisi Atatürkçü ve güçlü bir Türk kadını. Zafer Partisi olarak hukuki desteğimizi sürdüreceğiz ve tutuklama kararına itiraz ederek sürece başlıyoruz. En yakın zamanda aramızda olmasını umuyorum."