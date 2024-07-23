Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, Milli Mücadele'nin en kritik dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi'nin 105., Lozan Barış Anlaşması'nın 101. ve Hatay'ın Anavatan'a katılmasının 85. yıldönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birgüvi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı ve tarihsel süreçten ilham alarak gelecekte de aynı kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti.

"Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz"

Birgüvi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk Milleti, 23 Temmuz Milli Mücadelemizin ve bağımsızlığımızın en önemli dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi'nin 105. ve Hatay'ın Anavatan'a katılmasının 85. yıldönümü. 24 Temmuz ise Lozan Barış Anlaşmasının 101. yıldönümü. Kutlu olsun! Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan tam bağımsızlık yürüyüşü, Türk milletinin esaret zincirini kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığını kaybetmektense yok olmayı tercih edeceğini tüm dünyaya haykırdı. Erzurum Kongresi ise bu mücadelenin en önemli aşamalarından biridir ve alınan kararlar millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdi."

"Ne Mutlu Türküm Diyene"

"Lozan Barış Anlaşması, Türk milletine karşı hazırlanan büyük suikastın yıkılışını ifade ederken, Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırdı. Hatay'ın Anavatan'a katılması ise Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tarihsel başarılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu vesile ile kutladığımız üç önemli günün yıldönümünde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehit, gazi ve isimsiz kahramanlarımızı sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene..."