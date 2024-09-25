Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor. İl Başkanı Naşit Birgüvi liderliğinde yürütülen çalışmalarda, kongreye katılacak üyelere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından rozet takılacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından üye taleplerinin hızla arttığı ifade edildi.

200'den fazla katılım talebi

İl yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, 5 Ekim Cumartesi günü Alsancak Kültürpark’taki İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kongreye, şu ana kadar 200’den fazla katılım talebi geldi. Bu sayının, kongre tarihine kadar artması bekleniyor. Ayrıca, aralarında siyasi tecrübeye sahip isimlerin de bulunduğu 300’den fazla kişinin ilk defa Zafer Partisi’ne katılacağı duyuruldu.

Ek masalar ile katılım kolaylaştırılacak

İl yönetimi, yoğun talebi karşılamak amacıyla kongre günü salon girişlerine ek masalar kurarak üye katılımlarını kolaylaştıracağını açıkladı. Zafer Partisi, bu kongre ile İzmir'deki etkisini artırmayı hedefliyor.