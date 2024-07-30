Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarının güçlendirilmesi ve kongre çalışmalarına hız kazandırma amacıyla önemli bir adım attı. İl Başkanı Naşit Birgüvi önderliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalarda, Özgür Ayhan Özkaynak Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanlığı’na atandı.

Zafer Partisi'nden yeni atama

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, Selçuk İlçe Başkanlığı’na atanan Özgür Ayhan Özkaynak’a yetki belgesini tebliğ ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bu atama ile birlikte Selçuk teşkilatının güçlendirilmesi ve kongre hazırlıklarının başlatılması kararının alındığı duyuruldu.

Özgür Ayhan Özkaynak’ın yeni görevinde, Selçuk ilçe teşkilatının etkinliğini artırması ve kongre sürecini organize etmesi bekleniyor. İlçe teşkilatının güçlendirilmesi, Zafer Partisi’nin bölgesel etkisini artırma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin Açıklamaları

İl Başkanı Naşit Birgüvi, Özgür Ayhan Özkaynak’ın atanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Selçuk teşkilatımızın güçlendirilmesi ve kongre çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu süreçte Özgür Ayhan Özkaynak’ın liderliğinde önemli adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarını güçlendirme ve kongre süreçlerini verimli bir şekilde yürütme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. Selçuk İlçe Başkanlığı’na yapılan bu yeni atama, partinin yerel organizasyonlarını daha etkin hale getirme çabalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.