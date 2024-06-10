İzmir il ve ilçelerinde başlatılan kongre çalışmaları kapsamında, 08 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, 09 Haziran Pazar günü ise Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde kongreler yüksek katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi. Kongrelerde, yeni ilçe başkanları seçildi ve teşkilatlanma çalışmaları hız kazandı.

Karşıyaka ve Menemen'de Yeni Başkanlar Seçildi

Cumartesi günü Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını İl Başkanı Naşit Birgüvi üstlendi. Kongre sonucunda, mevcut ilçe başkanı Pınar Adıgüzel yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Aynı gün Menemen ilçesinde yapılan kongrede ise divan başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Ali Manav yaptı ve İbrahim Çankaya yeni ilçe başkanı oldu.

Çiğli ve Bayraklı'da Devam Eden Coşku

Pazar günü Çiğli ilçesinde düzenlenen kongrede, yine İl Başkan Yardımcısı Ali Manav divan başkanlığını gerçekleştirdi ve mevcut ilçe başkanı Burhan İper yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Bayraklı ilçesinde ise divan başkanlığı Genel Merkez GİK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mahmut Kara tarafından gerçekleştirildi. Bu kongrede de mevcut ilçe başkanı Fatih Aydemir yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Naşit Birgüvi’den Teşekkür Mesajı

İl Başkanı Naşit Birgüvi, kongrelerini başarıyla tamamlayan dört ilçenin teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Birgüvi, yayınladığı mesajda, kongrelerin Zafer Partisi teşkilatları ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca yeni seçilen yönetimlere görevlerinde başarılar diledi.