Zafer Partisi İzmir'de, İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin liderliğinde başlattığı teşkilatlanma ve kongre çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Konak ve Gaziemir ilçelerinde yapılan kongrelerle, ilçe başkanlıklarında değişim yaşandı.

Konak’ta yeni dönem: Akın Aslan

13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Konak İlçe Kongresi'nde, önceki dönem ilçe başkanı Orhan Gazi Apa, görevini Akın Aslan’a devretti. Apa, başarılı bir teşkilatlanma ve kongre süreciyle bayrağı devrederken, yeni başkan Akın Aslan'la yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Gaziemir’de Alphan Kolaşinliler ile devam

14 Temmuz Pazar günü yapılan Gaziemir İlçe Kongresi'nde ise Alphan Kolaşinliler, yeniden ilçe başkanlığına seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Memleket Partisi’nden Gaziemir Belediye Başkan Adayı olan Kolaşinliler, seçimler sonrasında istifa ederek Zafer Partisi’ne katılmış ve Gaziemir ilçe başkanlığına getirilmişti. Bu kongreyle birlikte Kolaşinliler, görevine devam etme kararı aldı.

İl Başkanı'ndan teşekkür ve başarı dilekleri

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, yayınladığı mesajda Konak ilçesinde teşkilatlanma ve kongre çalışmalarını başarıyla tamamlayan Orhan Gazi Apa ve yönetimine, Gaziemir ilçesinde başarılı bir kongre hazırlığı gerçekleştiren Alphan Kolaşinliler ve yönetimine teşekkür etti. Yeni seçilen yönetimlere de başarı dileklerinde bulundu.