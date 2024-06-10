08 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, 09 Haziran Pazar günü de Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde kongreler üyelerin ve delegelerin yüksek katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka ve Menemen'de kongreler gerçekleştirildi

Cumartesi günü Karşıyaka'da yapılan kongrede mevcut ilçe başkanı Pınar Adıgüzel yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Menemen ilçesinde ise İbrahim Çankaya yeni ilçe başkanı oldu.

Çiğli ve Bayraklı'da mevcut Başkanlar görevlerine devam edecek

Pazar günü gerçekleştirilen kongrelerde ise Çiğli'de mevcut ilçe başkanı Burhan İper yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Bayraklı'da ise mevcut ilçe başkanı Fatih Aydemir yeniden ilçe başkanlığına seçildi.