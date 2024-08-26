Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe kongrelerinin bu haftaki durağı Karabağlar oldu. Kongreye yoğun bir katılım sağlanırken, heyecan doruktaydı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi'nin liderliğinde sürdürülen ilçe kongreleri kapsamında bu hafta sonu Karabağlar İlçe Kongresi düzenlendi. Kongrede divan başkanlığını Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sema Ayatar üstlendi. İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin yanı sıra il divan ve yönetim kurulu üyeleri, farklı ilçelerden gelen başkanlar ve yöneticiler ile gençlik kolları da kongreye katıldı.

Tolga Güldiken güven tazeledi

Kongrede, önceki dönemin yönetim faaliyetleri ve mali raporlarının ibra edilmesinin ardından siyasi konuşmalar gerçekleştirildi. Ardından yapılan oylama sonucunda mevcut ilçe başkanı Tolga Güldiken, yeniden üyelerin oylarıyla ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Naşit Birgüvi’den destek mesajı

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, başarılı bir kongre süreci yürüten önceki yönetim kuruluna teşekkür ederken, yeni seçilen yönetime de başarı dileklerini iletti. Birgüvi, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Zafer Partisi hedeflediklerini vurguladı.