Göçmen problemini öne çıkararak yaptığı uyarılarla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamalar sonucu dün gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler dolayısıyla hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, bugün İstanbul'a getirildi.

Özdağ'ın destekçileri dün itibari ile İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü ve adliye etrafında toplanmaya başladı.

Bölgedeki isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak oldu. Çolak, X hesabından yaptığı paylaşım ile Ümit Özdağ'ın neden yargılanacağını duyurdu.

Çolak, "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır" ifadelerini kullandı.