Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye geldi. Özdağ, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli’yi makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve çeşitli konularda sohbet etti.

Etkinlikler ve ziyaret

Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği etkinliklere katılmak amacıyla Çanakkale'ye geldi. Etkinlikler çerçevesinde, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile görüşerek belediye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette, iki isim arasında sıcak bir sohbet gerçekleşti.