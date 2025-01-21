Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek üzere geldi. 19 Ocak 2025’te partisinin il başkanlarıyla düzenlediği istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca, söz konusu toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da soruşturma genişletilmişti.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a sevk edildi

Soruşturma kapsamında Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a sevk edilerek, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifade verme işlemleri başlayan Özdağ’a, destek vermek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı Zafer Partili yetkililer de adliyeye geldi.

Destek yağdı: Zafer partililer ve siyasiler adliyeye geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın adliyeye sevk edilmesinin ardından, siyasiler ve partililer de adliyede toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi üyelerinin yanı sıra, diğer bazı siyasiler de Özdağ’a destek amacıyla adliyeye gelerek, durumu takip etti.

Savcılık ifadesini alıyor

Ümit Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verirken, soruşturma sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.