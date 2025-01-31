Zafer Partisi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Parti yetkilileri, bu kararı vatanseverleri susturma çabası olarak değerlendirirken, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın da benzer şekilde susturulmaya çalışıldığını belirtti.

Zafer Partisi, "Bugün Mustafa Kemal’in askerleri hedefte. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, milli orduyu tasfiye etme ve vatanseverleri hain ilan etme süreci işletiliyor" diyerek, teğmenlerin ihraç edilmesini "İkinci Ergenekon Kumpası" olarak tanımladı. Partiden yapılan açıklamada, vatanını savunanların hapsedilmesinin yanı sıra bölücülerin ve hainlerin serbest bırakılmasına dikkat çekildi.

Zafer Partisi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!’ diyen 5 kahraman teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Binlerce Mehmetçiğimizin, kundaktaki bebeklerin, memleket sevdasıyla görev yapan öğretmenlerimizin, bu kutlu vatanın bağrından kopmuş on binlerce şehidimizin katili Öcalan’a af çıkartılmasına karşı duran Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, İkinci İhanet Sürecini baltaladığı için Silivri’de rehin alındı.

Tarih tekerrür ediyor! Atatürkçüleri, vatanseverleri, milli duruş sergileyenleri susturma çabası, bir kez daha karşımızda! Bugün Mustafa Kemal’in askerleri hedefte. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, milli orduyu tasfiye etme, vatanseverleri hain ilan etme süreci işletiliyor. Bu, İkinci Ergenekon Kumpası’dır!

Vatanını savunanlar hapsedilirken, bölücülere açılan yolları görmeyenler iyi bilsin: Türk Milleti, bu kirli senaryoya bir kez daha boyun eğmeyecek!”