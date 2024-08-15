Zafer Partisi, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için 16 Ağustos’ta Aliağa’da bir anma etkinliği düzenliyor. İzmir İl Başkanlığı bünyesinde, İl Başkanı Naşit Birgüvi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, Aliağa İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu ile lokma dağıtımının yanı sıra kitap, t-shirt, atkı ve şapka gibi materyaller de katılımcılara sunulacak.

Anma törenine Selma Ateş'de katılacak

16 Ağustos 2024 tarihinde Aliağa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı etkinliğe, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş de katılarak anma törenine destek verecek. Bu etkinlikte, Sinan Ateş’in hayatına dair önemli anılar canlandırılacak ve onun hatırası bir kez daha yaşatılacak.