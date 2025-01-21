Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ’ın gözaltı süreciyle ilgili İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Sürecin belirsizliğini koruduğunu belirten Karamahmutoğlu, kararın savcı ve Başsavcı Akın Gürlek arasındaki görüşmenin ardından netleşeceğini söyledi.

Karamahmutoğlu, şu ana kadar alınmış bir karar olmadığını vurgulayarak, “Savcı, mütalaa için Başsavcı Akın Gürlek ile görüştü. Kararın açıklanmasını bekliyoruz. Şu an olumlu ya da olumsuz bir durum söz konusu değil,” ifadelerini kullandı.

"Üç aylık bir süreçten bahsediliyor"

Ümit Özdağ’ın ailesiyle görüştüğünü ve güçlü durmaları konusunda onları telkin ettiğini belirten Karamahmutoğlu, “Annesi ve kardeşiyle konuşarak desteklerini istedi. Bir ceza çıkma ihtimalinden ve üç aylık bir süreçten bahsediliyor,” dedi.

Zafer Partisi’ne destek mesajları yağdığını ifade eden Karamahmutoğlu, “Ümit Özdağ’a destek için arayanlar arasında beni bile şaşırtan isimler var. Toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışırken birleştirdiler,” diyerek kamuoyunun ilgisine dikkat çekti.