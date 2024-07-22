Zafer Partisi İzmir’de ilçe kongrelerini tüm hızıyla devam ettiriyor. İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin önderliğinde bu hafta da cuma günü Menderes İlçe Kongresinin gerçeklemesinin ardından 21 Temmuz Pazar günü de hem Ödemiş hem de Aliağa kongrelerini tamamladı.

19 Temmuz Cuma günü Menderes ilçesinde gerçekleşen kongrede mevcut ilçe başkanı Hüseyin Hakan Koldaş tekrar ilçe başkanlığına seçildi. Pazar günü Ödemiş’te gerçekleşen kongrede ise yine mevcut başkan, Mehmet Dağlı ilçe başkanlığına delegelerin oylarıyla tekrar seçildi.

Mehmet Dağlı 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Zafer Partisi’nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı olarak yarışmıştı. 21 Temmuz Pazar günü gerçekleşen bir diğer kongre ise Aliağa’da gerçekleşti. Aliağa’da da halihazırda başkanlık görevini yürüten Ahmet Cengiz yeniden başkanlığa seçildi.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi üç ilçe için yayınladığı ortak mesajda kongre hazırlıklarını eksiksiz yerine getiren yönetimlere teşekkür ederken, yeni yönetimlere de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki atamalar hakkında da konuşan Birgüvi, “Son günlerde basında sürekli olarak Büyükşehir Belediyesindeki karı/koca atamaları gündeme geliyor. Yeni dönemle birlikte birden üst düzey kadrolara evli çiftlerin atandığını medyadan öğreniyoruz. Cemil Tugay göreve gelir gelmez Karşıyaka Belediyesi’nden Zeki Yıldırım’ı Genel Sekreter Yardımcısı, eşi Eylem Başar Yıldırım’ı da Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak transfer ettiği malum. Bu atama yetmezmiş gibi bir diğer genel sekreter yardımcılığı görevine atadığı ve aynı zamanda üniversiteden sınıf arkadaşı olan Pınar Okyay’ın eşi Ahmet Okyay’ın belediyede şirketler koordinasyon kurulunda yer aldığını öğrendik. Peki bu kadar mı? Tabi ki hayır. Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde ani APİKAM’da danışman olarak göreve getirilen Aybala Yentürk’ün eşi Nejat Yentürk de Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi oluyor. Maşallah Cemil Bey Büyükşehir’i aile şirketine çevirmiş” dedi.