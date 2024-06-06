İzmir'de İZBAN'da yaşanan klima sorunları ve kapı arızaları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla İZBAN yönetimine seslendi.

İzmir'de toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da yaşanan teknik sorunlar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, son dönemde artan klima arızaları ve kapı sorunlarıyla ilgili olarak sert bir eleştiri getirdi.

Klima Sorunları İzmirlilerin Sabrını Zorluyor

İZBAN'da son dönemde yaşanan klima arızaları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Vatandaşlar, trenlerdeki havasız ortamlardan şikayetçi olurken, sıcak havalarda bu durumun daha da insafsız bir hal aldığını belirtiyorlar. Naşit Birgüvi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, İZBAN yönetimine bu konuda acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

Kapı Arızaları Güvenlik Endişesine Yol Açıyor

İZBAN'da yaşanan kapı arızaları ise sadece konforu değil, güvenliği de tehlikeye atıyor. Kapıların düzgün çalışmaması, yolcuların trenden inip binerken risk altına girmesine neden oluyor. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Birgüvi, bu durumu sosyal medya üzerinden dile getirerek, İZBAN yönetimini ve ortaklarını sorumluluk almaya çağırıyor.