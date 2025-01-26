İzmir’de düzenlenen ‘Şehit Katillerine Af Yok’ mitinginin üçüncü ayağında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, “Türk milletinin evladıyız, polis ve asker bizimdir. Biz, dimdik ayaktayız” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Zafer Partisi’nin Karaman ve Antalya’dan sonraki üçüncü miting durağı İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Genel Başkanları Ümit Özdağ’ın ‘Halkı kin ve nefrete teşvik etme’ gerekçesiyle geçen hafta tutuklanmanın ardından muhalefet parti liderleri ve yöneticileriyle milletvekilleri destek ziyaretlerinde bulunmuş, geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir’de düzenlenen ‘Mehmetçik Katillerine Af Yok’ mitinginin ana hedefi ise tutuklanan Ümit Özdağ’a ve partiye verilen desteğe dönüştü. Mitinge katılanlar arasında Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları arasında Özcan Pehlivan, Mehmet Ali Şehirlioğlu, Cihat Çetin Kaya, Seyit Yücel, Gencehal Tunay, Tuğba Mızrak Demirbağ, Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda parti üyeleri ve öldürülen Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş katıldı.

“Asıl suçlu sizsiniz”

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile sahneye çıkan Mehmet Ali Şehirlioğlu, söz hakkını Dernek Başkanı Akbaba’ya verdi. Dernek Başkanı şehit annesi Akbaba, “Bu kutsal vatanda konuşmak bana nasip olduysa, şehidiyle, bayrağıyla, şehidine sahip çıkıp çalışacağım. Güzel İzmirliler, hatırlayın, unutturmadık, unutmayacağız. Soruyorum şimdi Özdağ için Silivri’de kurulan çadırı neden söküyorsunuz. Yetmedi! Yemin edip cübbesinden düğmesinden ilik olmayan çadır mahkemelerinde oturttu, siz bunlara susun diye mi? Asıl suçlu sizsiniz. Sizin anneniz, ana değil miydi? Kadına ‘baykuş’ dedi. Ben baykuşu Bahçeli’ye dememek istemiyorum. Özdağ’ın anası ana değil mi, 90 yaşında, Özdağ’ı dört duvar arasında tutarak anasını ağlatıyorsun. Hakkımız haram olsun. Ben de Atatürk’ün askeriyim, şerife bacıların torunlarıyım. Ben de askerim, ben de buradayım. Yılmadan, durmadan ve bebek katiline toprağımızı böldüremeyeceğiz. 70 bin şehrin katilini affetmek istiyorlar. Çocuğumuz şehit oldu. Bayrağımıza yüreğimize bastık. Soyumuzda sopumuzda şehit var. Satılmış Bahçeli, vatan haini” demesinin ardından kitleden aynı söylemde tepki göstermesinin ardından “Teğmenlerimin analarını da ağlattınız, size haram olsun her şey” diyerek teğmenlere açılan soruşturma hakkında tepki gösterdi.

“Dimdik ayaktayız”

Genel Başkan Ali Şehirlioğlu, şehit anasından sonra söz alarak “Her şey gözlerimizin önünde cereyan ediyor. İktidar ve yandaşları, yürütme, yargı ve yasmayı birbiriyle değerlendirdiğimiz şekilde tek bir düşüncede olunca da hukuksuz ve adaletsiz ‘ben bilirim’ diye bir yapı oluşturuldu. Bugün ise bu haksızlık, hukuksuzluk ve tutuklama yarın hepimize olur. Güya Cumhurbaşkanı hakaret davası, bir anda insanları ‘kin ve nefrete teşvik’ suçuna dönüştürüldü. Hocamızın bu konudaki bir tweeti orayı provokasyona itecek bir yazısı yok. Herkesi sakinliğe teşvik eden yazılı tweetler varken, ne hikmetse bir raporla da suçluluk etiketi vurdular, ‘kin ve nefrete teşvik’ suçu yakıştırdılar. Hadi oradan! O bir kahramandır. O ise tutuklu kaldığı sürece bir iki kitap daha yazıp çok daha büyük bir kahraman olarak çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, endişeliyiz. Asla bu endişe bizler bin değil, bu endişe ülkemiz ve geleceği adınadır. 20 yıllık iktidar ile karşı karşıya bıraktığı bu ekonomik süreçlerin bizlere etkisi var. Asıl amaç Özdağ’ı susturmaktı. Bu nasıl bir zümredir, beyanattır. Beş teğmenimizi ‘Mustafa kemalin askerleriyiz’ dedikleri için soruşturma başlattılar. İzmir’de Yunanlara karşı Hasan Tahsin nasıl bir kurşun attıysa, Ümit Özdağ da bir Hasan Tahsin’dir. Geçen Türkiye için ömrünü adayan bir adam tutuklandı. Gerçekleri bu ceberut iktidara korkusuzca söyleyen genel başkan tutuklandı. Sana da bunu yıkmak için süre verir. Biz de Silivri’de bir öze araziye kira ödeyip çadır yaptık. Ne içindi? Sizler, bu vatanını sevenler ve bu olaya karşı olmak isteyenler, gelip o çadırda ağırlansınlar, sıcak çay içip dertlerini orada partililere anlatsınlar diye. Dün akşam zannederim Büyükçekmece kaymakamlığı o çadır sökülsün diye WhatsApp mesajıyla alelacele bir emirle askerim ve polisimizi yığdılar. Zannettiler ki o askere ve polise benim bugün bu toplantıyı yaptığım Mehmetçiğime karşı koyacağız, saldıracağız. Sizler bunları unutmayın, Türk milletinin evladıyız, polis ve asker bizimdir. Biz, dimdik ayaktayız” şeklinde konuşmasının ardından tüm yetkilileriyle Silivri’de olacaklarını söyledi ve herkesi İstanbul’daki buluşmaya davet etti.

"Mücadelede başarıyı Atatürk’ten alıyoruz"

İl Başkanı Naşit Birgüvi, ise şunları söyledi:

“Gerçekten teşekkür ederim. Ne mutlu bize, hepinize minnetlerimiz iletiyorum. Buradan Silivri’de ceza evinden lan genel başkanlarımız Özdağ’a selam söylüyorum. Mustafa Kemal’in askerleri olarak buradayız. Ne mutlu demokrasinin beşiği olan İzmir’den selam yollayabiliyoruz. Bu mitingi genel başkanımız çakma maddelere oturtularak tutuklandı. Tutuklanmasaydı bugün genel başkanımız konuşacaktı. Sandıklar ki genel başkanımızın sesini kısmakla Türk milliyetçisinin sesini kısacaklar. Hatırlayın, duygu sömürüsü yapanlar; ölümüne siyaset yapanlarmış Gelsinler görsünler ölümüne siyaset yapanlar burada. Hepimiz son nefesime kadar yola devam edeceğiz. Terörist başının sertleş kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Mehmetçik katillerine af yok mitingiydi. Bu aynı zamanda demokrasi ve adalet mitingine dönüştü. Türk milleti olarak adaleti sopa olarak kullanan bu iktidardan gerçek adaleti bekliyoruz. Asla teröriste izin vermeyeceğiz. Aslında hesapları bir taraftan Ümit Özdağ’ın bir tarafta vatanseverlerle ama gerçek hesabı ise vatansever ve Atatürkçülerle, Cumhuriyetçilerle. Biz, bu oyunu bozacağız erken sanıyorlardı ki volümü kıstıkları gibi sesimiz kısacaklar. Bugün İzmir’de yarın başka yerde olacağız. Milletle bütünleşmek olarak yol açıktı. Hesaba katmadıkları şu var vatanseverleri görmezden geldiler. Bilsinler ki bizler, cesareti Metehan’dan, intikamı Atilla’dan, destanı Bilge Kağan’dan, gücünü Alper Tunga’dan, mücadeleyi asla pes etmemeyi ve mücadelede başarıyı ise Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bir milletiz.”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivan, “Bugünkü davamız hak ve istiklalinde önce Allah’a sonra da sizlere güveniyoruz. Zafer Partisi’nin lideri, Silivri zindanların atmakta zafer hareketi durduracaklarını sandılar. Partinin tüm kadroları ve genel başkan yardımcıları da burada ve hepimiz Özdağ’ız. Ben Zafer Partisi’ni Türk milletine, yol arkadaşlarımıza emanet ediyorum diye ifadesi vardı. Sizler de onları, mücadele edenleri yüreklendirmesi lazım. Türk milletini Türkiye’den ibaret gören bir hareket değiliz. Nerede bir Türk varsa kalbimiz ve gözümüz oradadır. Türkiye tarım ülkesiyken biz burada süt ve tarım ürünlerine muhtaç hâle getirdiler” dedi.

Mitinge Zafer Partisi Söke İlçe Başkalığı "Mesele Özdağ değil! Türk’e gözdağı!" pankartı açtı.