İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü’ne CHP İzmir milletvekilleri katılmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yürüyüşte Cumhur İttifakı temsilcileri eşlik etti.

Yürüyüş sabah saatlerinde başladı

İzmir Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen yürüyüş, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de şehre girdiği Basmane Karakolu önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

CHP vekilleri yer almadı

Etkinlikte CHP İzmir milletvekilleri bulunmazken, bu durum sosyal medyada tartışma konusu oldu. CHP’den yalnızca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yürüyüşe katıldı.

Cumhur İttifakı temsilcileri katıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yürüyüşe; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar buruk geçti

Kentte önceki gün yaşanan saldırıda iki polisin şehit olması nedeniyle birçok belediye kutlama programlarını iptal etti. Bu nedenle 9 Eylül törenleri bu yıl önceki yıllara göre daha sakin geçti.