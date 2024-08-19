Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Wilfried Zaha, kendisine ait Twitch kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Galatasaray'da oynamadığı maçlarla ilgili gelen eleştiriler üzerine Fildişi Sahilli oyuncu, neden oynamadığına dair soruların yöneticilere sorulması gerektiğini belirtti. Zaha, şu ifadeleri kullandı:

"Neden oynamadığımı yöneticilere sorun"

Tecrübeli futbolcu, "Buraya gelip kulübe saygısızlık ettiğimle ilgili konuşanlar için; ben sadece oyunumu oynuyorum. Neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız, yöneticilere sorun. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok, ben sadece antrenmana gidiyorum," dedi.

"Galatasaray'a DM atın"

Zaha, "Galatasaray hakkında bir şeyler konuşmak istiyorsanız, Galatasaray Instagram sayfasına gidip onlara DM atın. Ben evdeyim ve oyunumu oynuyorum," ifadelerini ekleyerek eleştirilere yanıt verdi.

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor?"

"Önemli olan benim takımda olup olmamam değil, takımın iyi gidiyor ve kazanıyor olmasıdır. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor, önemli olan bu."

Transferin ilk günlerinden bu yana yaşadığı deneyimlerden de bahseden Zaha, Avusturya'da oynanan sezon öncesi maçta yaşadığı bir olayı anlattı:

"Yüzüme meşale atıldı"

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Ama bir yandan da sevgi göstermeyenler var. Avusturya'da oynadığımız bir hazırlık maçında sadece Galatasaray taraftarları vardı ve birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı. Ama sonra bana 'Seni seviyoruz' diyorsunuz."

Zaha, bu tür olumsuzluklara odaklanmak istemediğini ve sadece futbol oynamaya çalıştığını da sözlerine ekledi:

"Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum"

"Kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Ama hedef alındığımda bu tür olaylar beni rahatsız ediyor. Yine de önemli değil, ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a bonservissiz transfer olan ve tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyerek 10 gol, 5 asistle katkı sağlayan Zaha'nın, 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.