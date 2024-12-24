Bugün sürpriz bir şekilde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti %30 zamla 22.104 TL olarak açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada işverene verilen desteğin de artırıldığını belirtti. Ancak açıklama, muhalefet ve işçi temsilcileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yeni asgari ücret detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan düzenleme ile asgari ücretin 22.104 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca işverenlere sağlanan devlet desteğinin 700 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Bakan, bu kararın ekonomik istikrarı ve işçi-işveren dengesini gözeterek alındığını ifade etti. Ancak, açıklanan rakamın mevcut enflasyon rakamlarının gerisinde kalması dikkat çekti.

Muhalefetten ve sendikalardan sert tepkiler

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere muhalefet partileri ve işçi temsilcilerinden sert tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada kararı sert bir dille eleştirerek şunları söyledi: "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Suriye’de zafer ilan edenler, emekçiye sefalet dayatıyor. Enflasyon karşısında eriyen bu ücret, işçinin alın terine saygısızlıktır."

Özel ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırarak izlenecek yol haritasını belirlemek üzere acil bir karar alacaklarını duyurdu.

Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi)

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin milletimize reva gördüğü bu rakam, iktidarın başarısız ekonomi yönetiminin bir sonucudur. Dar gelirli milyonların hakkı gasp ediliyor," diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Ali Babacan (DEVA Partisi)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise asgari ücret artışının, bütçede öngörülen gelir artışlarının çok gerisinde kaldığını belirtti. Babacan, "Bu zam, halkı enflasyona ezdirmemek bir yana, ekonomik yükün tamamen vatandaşın sırtına yıkıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan sosyal yardım sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "22.104 TL İstanbul’da bir aylık kira bile değildir. Hükümet, milyonlarca asgari ücretliyi görmezden geliyor. Biz, İBB olarak sosyal yardımlar bütçemizi artıracağız ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Tepkilerin gölgesinde yeni dönem

Ekonomistler, yeni asgari ücret rakamını değerlendirerek bunun enflasyon rakamlarının oldukça gerisinde kaldığını vurguluyor. TÜRK-İŞ’in son raporuna göre yoksulluk sınırının 70 bin TL’yi geçtiği bir dönemde 22.104 TL’lik asgari ücret, birçok aile için yetersiz bulunuyor.

Sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı, açıklanan yeni asgari ücreti protesto eden paylaşımlar yaptı. "Sarayın penceresinden sefalet görünmez" etiketi, Twitter’da kısa sürede trend oldu. Halk, bu kararın geçim sıkıntısını daha da derinleştireceğini ifade ediyor.