Türkiye'de kira zammı sınırının sona ermesiyle birlikte, kira fiyatlarının nasıl etkileneceği merak konusu. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 zam sınırı kalkıyor ve enflasyon verileri yeniden belirleyici olacak.

Kira zam sınırının tarihi

Kira fiyatlarındaki fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlatılan yüzde 25 zam sınırı uygulaması, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Bu uygulama, kira artışlarını sınırlayarak hem kiracıları hem de ev sahiplerini korumayı amaçlıyordu.

Yeni dönemde kira artışları

Uzmanlar, zam sınırının kalkması ile kira piyasasında normalleşme sürecinin başlayacağını belirtiyor. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, “1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasada ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Enflasyon ortalamasına göre yapılacak kira artışları, ev sahipleri ve kiracılar arasında daha dengeli bir süreç sağlayacak” şeklinde konuştu.

Enflasyon verileri belirleyici olacak

Son iki yıldır kira kontratları yenilendiğinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte, kira artışları yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre hesaplanacak. Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz ayı kira artış oranını belirleyecek.

Uzmanlar, zam sınırının kalkmasının kira piyasasında ani bir artışa yol açmayacağını, aksine piyasada bir normalleşme sürecinin başlayacağını öngörüyor. Emlak piyasasında talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, “Şu an hangi vatandaşımız, hangi tipte konut arıyorsa Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyacını kiralık olarak karşılayabilir. Kiralarda sıkıntı olacağı algısını yaratmak doğru değil” dedi.

Temmuz ayında kira zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında kira artış oranı, haziran enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandığından, haziran verileri kira artış oranı üzerinde belirleyici olacak.