Bir lidere gönül vermişsindir (hangisi olursa olsun).. Anlarım.. Bir partiye oy verirsin (hangisi olursa olsun).. Anlarım...

Partinin mitingine gider bayrak sallarsın..

Anlarım…

Partin seçimi kazanır iktidar olur, alkışlarsın..

Anlarım..

İktidara gelen partine ve kurulan hükümete iyi şeyler yapması için zaman verirsin..

Anlarım..

Partinin kurduğu hükümet hata yapar , hoş görürsün..

Anlarım..

Asgari ücretli veya emeklisindir, güç geçiniyorsundur, ama şikayet etmiyorsundur,

Anlarım..

Asgari ücretinle, emekli maaşınla ay başını getirememene sırf partili olduğun için ses çıkarmazsın,

Anlarım.

Her ay kabaran elektrik faturası nedeniyle karanlıkta oturmanı, su fiyatı yüzünden musluğu açarken elinin titremesini

ANLARIM...

Yahu be adam, ben bütün bunları anlarım da,

Yapılan zamları alkışlamanı,

Benzine bir ay içinde iki kez zam geldiğinde,

Mazot üç günde bir zamlanıp benzini geçtiğinde

"Bana ne otomobili olan düşünsün" demeni,

Dolar alıp başını giderken,

"Bizim dolarla işimiz yok, maaşımızı dolarla mı alıyoruz" diyeni alkışlamanı,

ANLAYAMAM...

Bu nasıl bir kafadır.

Kim yaparsa yapsın, zam alkışlanır mı..

Kim, hangi parti, hangi belediye yaparsa yapsın zam yapan alkışlanır mı?

Maaşın aynı kalıp, almak istediğin şeylerin fiyatı arttığında mutlu olunur mu?

Dün 5 liraya aldığın bir şeyi ertesi gün 6 liraya almanın keyifli olan tarafı, savunulması gereken yanı neresidir?

"Benim tuzum kuru" diyemeyeceğini de biliyorum.

Seni, senin gibileri çok iyi tanıyorum.

Evinize giren parayı çok iyi biliyorum.

Aybaşını getirmekte zorlandığını biliyorum...

Sen bensin, ben senim..

Birbirimizi biliyoruz.

Hiç birimiz "tuzu kuru" değiliz...

Buna rağmen, sırf partizanlık yaparak zammı savunmanı gördüğümde sadece acıyor ve üzülüyorum..

Senin eksilen bir lokman beni üzüyor ama

Lokman azaldığı için senin mutlu olmanı, bir türlü

ANLAYAMIYORUM...

GÜNÜN SÖZÜ

Şikayet etmiyorsun, bari alkışlama!