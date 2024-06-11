Döviz kurundaki dalgalanmalar, brent petrol akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam yansıyor.
7 Haziran'da benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 11 Haziran günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.24 TL
Motorin litre fiyatı: 39.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.24 TL
Motorin litre fiyatı: 39.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 40.26 TL
LPG litre fiyatı: 20.26 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.47 TL
Motorin litre fiyatı: 40.61 TL
LPG litre fiyatı: 19.89 TL