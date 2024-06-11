Döviz kurundaki dalgalanmalar, brent petrol akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam yansıyor.

7 Haziran'da benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 11 Haziran günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.24 TL

Motorin litre fiyatı: 39.28 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.24 TL

Motorin litre fiyatı: 39.28 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

Küresel gıda fiyatları üçüncü kez arttı Küresel gıda fiyatları üçüncü kez arttı

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.41 TL

Motorin litre fiyatı: 40.26 TL

LPG litre fiyatı: 20.26 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.47 TL

Motorin litre fiyatı: 40.61 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

Editör: Sercan Engerek