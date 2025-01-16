Ocak ayında yapılan emekli aylığı artışı, emekli gruplarına yansıdı. Zam, kök aylıklara direkt olarak eklenerek e-Devlet sistemi üzerinden duyuruldu. Emekliler, hesaplarına yansıyan zamlı aylıklarla ilgili detaylara erişebilecekler.

Zamlı aylıkların hesaplara geçişi, takvime bağlı olarak başladı. SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında aylıklarını alırken, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.

Emekli aylığındaki en düşük maaş, 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanıp Resmî Gazete’de yayımlandığında geçerli olacak.

Düzenleme tamamlanmazsa, farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.

Gün gün emekli aylığı ödeme takvimi

Emekli maaşları, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödenecek.

İşte detaylı ödeme takvimi:

4A (SSK) emekli aylığı ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0: 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8: 22 Ocak

4B (Bağkur) emekli aylığı ödemesi:

Tahsis numarası son rakamı 5,7,9: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1,3: 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4,6,8: 27 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0,2: 28 Ocak