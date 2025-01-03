2025 yılı için emekli maaşlarında yapılan %17,75’lik artışın ardından, emekliler maaşlarını ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık maaş artışı oranları da netleşti. Emekliler, zamlı maaşlarını beklerken, ödeme tarihleri de büyük bir merak konusu oldu.

SSK ve bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Yeni yıl ile birlikte geçerli olacak zamlı maaşlar, SSK ve Bağkur emeklilerine farklı tarihlerde ödenecek. 2025 yılı Ocak ayında maaşlarını alacak SSK emeklileri, 17-26 tarihleri arasında ödeme alırken, Bağkur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Prim gün sayısı ve seyyanen artış talepleri devam ediyor

Emekliler, maaş artışının yanı sıra prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresine göre ek intibak ve seyyanen artış taleplerini de dile getiriyor. Hükümetin, bu konuda nasıl bir düzenleme yapacağı ise merakla bekleniyor.

SSK emekli maaşları ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ocak ayının 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ocak ayının 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ocak ayının 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ocak ayının 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ocak ayının 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ocak ayının 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ocak ayının 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ocak ayının 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ocak ayının 26'sında.

Bağkur emekli maaşları ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde.