Zamlı Memur Maaşları Ve Emekli Aylıkları Belli Oldu

2024 yılının ikinci yarısında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Temmuz 2024 itibarıyla kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 19,31'lik artış kararlaştırıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

Bu kapsamda, en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya çıktı.