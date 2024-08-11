Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı bildirildi. Ancak santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin bulunmadığı vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, "Rusya nükleer santrali yaktı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından santralin soğutma sisteminde yangın meydana geldiğini belirtti. Balitskiy, santraldeki altı üniteyi "soğuk durdurma" durumunda olduğunu ve patlama veya başka bir tehlikenin bulunmadığını ifade etti.