Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangının çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yangın lokalize edildi, yayılma tehlikesi bulunmuyor" ifadesine yer verilirken, santraldeki güç ünitelerinin "soğuk" durumda olduğu aktarıldı. Ayrıca, yangının Zaporijya NGS’nin nükleer ve radyasyon güvenliğini etkilemediği ve radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu kaydedildi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) saldırının kaynağını belirlemesi gerektiğini vurguladı. Likhachev, "Dün gece Zaporijya santralinde yaşananlar, nükleer santrallerin altyapısını hedef alan bir saldırganlığın tamamen farklı bir seviyesidir" dedi.

Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, saldırı nedeniyle santralin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yangının Rusya tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Son olarak, Rosatom, Zaporijya NGS'nin soğutma sistemindeki yangının önemli ölçüde söndürüldüğünü duyurdu. Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresinde topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar devam ederken, Ukrayna ve Rusya birbirini suçlamaya devam ediyor.