ABD'de "Muhteşem Yedili" olarak bilinen dev teknoloji şirketlerinin bilanço sezonu, Tesla ve Alphabet’in zayıf rakamlarıyla başladı. Bu durum, yatırımcıların yapay zeka rallisinin sonunun gelip gelmediğini sorgulamasına neden oldu. Dünkü bilançolar sonrasında teknoloji hisselerine gelen satışlar, S&P 500 endeksinin Aralık 2022'den bu yana en kötü gününü geride bırakmasına yol açtı. Nasdaq 100 ise yüzde 3,7 oranında düşüş kaydetti.

Üst üste dördüncü seansta, ve 11 gün içinde 10. kez, daha küçük şirketlerin performansı büyük olanları aştı. Bu durum, hisselerde yaşanan rotasyonun devam ettiğini gösteriyor.

Uzman görüşleri ve piyasa beklentileri

Hargreaves Lansdown’dan Steve Clayton, 2024'ün piyasaların "Eh İşte Yedili"yi konuşmaya başladığı yıl olabileceğini ve Tesla ile Alphabet bilançolarının bu grubun ivmesini sürdürmesi için yeterli olmadığını söyledi. Clayton, bu zayıf bilançoların büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

XTB'de araştırma direktörü olan Kathleen Brooks ise, "Bu bilançoların şu anda yapay zekanın etkinliği ve kar potansiyeli hakkındaki sorulara net cevaplar verdiklerini düşünmüyoruz" dedi. Vital Knowledge'dan Adam Crisafulli ise, "Teknolojinin sorunu sadece bilançoların mükemmel olmaması değil, aynı zamanda grup hala ABD'de açıklanan haziran TÜFE verisi ile başlayan şiddetli rotasyon işlemlerine kapılmış durumda" yorumunu yaptı. Crisafulli, teknoloji karşıtı rotasyonun geçici olacağını varsayan birçok yatırımcının bu durumun kalıcı olduğunu gördükçe endişelerini artırdığını ve ek satış baskısını teşvik ettiğini belirtti.

Gelecek beklentileri

Yatırımcılar, yapay zeka rallisinin sona erip ermediğini ve teknoloji hisselerindeki satışların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu dikkatle izliyor. Piyasa uzmanları, büyük teknoloji şirketlerinin güçlü finansal performans göstermesi gerektiğini, aksi takdirde bu rotasyonun devam edebileceğini ve yatırımcıların teknoloji sektöründen uzaklaşabileceğini belirtiyor.