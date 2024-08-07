Stres, kaygı, üzüntü ve diğer duygusal durumlar, vücut ağırlığını etkileyebilen psikolojik ve fizyolojik değişikliklere yol açabilir. İşte duygusal durumların kilo kaybı üzerindeki etkileri hakkında yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri.

Stres ve kilo kaybı

Stres, vücutta kortizol adı verilen stres hormonunun salınmasına neden olur. Yüksek kortizol seviyeleri, bazı insanlarda iştah kaybına yol açabilir ve bu da kilo kaybına neden olabilir. Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, kronik stres altındaki bireylerin metabolizması hızlanabilir ve bu da daha fazla kalori yakmalarına neden olabilir. Ancak, bu her zaman olumlu bir etki yaratmaz; zira bazı kişilerde stres, tam tersi şekilde iştah artışına ve kilo alımına yol açabilir.

Kaygı ve kilo kaybı

Kaygı, vücudun "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyerek adrenalin seviyelerini artırır. Artan adrenalin, kalori yakımını hızlandırabilir ve bazı bireylerde iştahın azalmasına yol açabilir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin bir raporuna göre, kronik kaygı bozukluğu yaşayan bireyler, diğerlerine göre daha fazla kilo kaybı yaşayabilirler. Bu durum, kaygının iştah üzerindeki baskılayıcı etkisiyle bağlantılıdır.

Üzüntü ve kilo kaybı

Üzüntü, depresyon ve yas gibi duygusal durumlar da kilo kaybına yol açabilir. Depresyon, serotonin seviyelerinin düşmesine neden olarak iştahın azalmasına yol açabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırma, depresyonun iştah kaybı ve kilo kaybı ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Depresyon dönemlerinde bireylerin yiyecek tüketme isteği azalabilir ve bu da kilo kaybına neden olabilir.

Duygusal yemek yeme: İki ucu keskin kılıç

Her ne kadar bazı duygusal durumlar kilo kaybına neden olsa da, duygusal yemek yeme olgusu da göz ardı edilmemelidir. Bazı bireyler, stres, kaygı ve üzüntü durumlarında rahatlama amacıyla aşırı yemek yiyebilirler. Bu durumda, duygusal durumlar kilo kaybı yerine kilo alımına yol açabilir. Uzmanlar, duygusal yemek yemenin, bireylerin duygusal durumlarını yönetme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Destek almak önemli

Duygusal durumlar, kilo kaybı üzerinde karmaşık ve çift yönlü etkilere sahip olabilir. Stres, kaygı ve üzüntü, bazı bireylerde iştah kaybına ve kilo kaybına yol açabilirken, diğerlerinde aşırı yemek yeme ve kilo alımına neden olabilir. Kilo yönetimi için duygusal durumların farkında olmak ve bu durumları sağlıklı yollarla yönetmek önemlidir. Uzmanlar, duygusal yeme alışkanlıklarını değiştirmek ve stres yönetimi teknikleri uygulamak için profesyonel destek almayı önermektedir.