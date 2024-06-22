Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu önderliğinde yürütülen bir proje, evinizin veya merak ettiğiniz bir yerin zemin bilgisini öğrenmenizi sağlıyor. Amerikan Jeoloji Servisi'nden alınan verilerle hazırlanan bu uygulama ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Proje kapsamında geliştirilen 'Deprem Bilgi Sistemi', Türkiye'nin her bir noktasının zemin özelliklerini gösteren internet tabanlı ve interaktif bir platform olarak tasarlandı. Zemin sağlamlığının ilçeler ve mahalleler bazında dahi farklılık gösterebileceğini vurgulayan Kutoğlu, kullanıcıların bu harita üzerinden ücretsiz olarak zemin sağlamlığıyla ilgili bilgi edinebileceklerini belirtti.

Ayrıca, fay hatları ve olası deprem büyüklüklerini de eklemek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "Şu an birinci aşamada zemin bilgilerini sorgulama üzerinde çalışıyoruz. İkinci aşamada ise vatandaşlar, bölgelerindeki fay hatlarını görebilecekleri ve bu fayların olası deprem büyüklüklerini, son deprem tarihini ve birikmiş enerji miktarını görebilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu projeyi yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.