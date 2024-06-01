İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 480 Kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında; 480 Kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;

4️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

7️⃣1️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗️ Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Aziz… pic.twitter.com/40bCOWUKn0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek! '' ifadelerinde bulunan Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;

257 Kg Skunk,2205 Kg Metamfetamin, 71 Bin adet uyuşturucu hap,2,5 Kg toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu: 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi,3 adet press makinesi,Çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler veÇok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle'' ifadelerinde bulundu.