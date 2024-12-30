İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, jandarmanın 12 ilde gerçekleştirdiği büyük narkotik operasyonu olan "Narkokapan-4" sonucunda 83 şüphelinin yakalandığını ve dev bir uyuşturucu operasyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonu, 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa illerinde yapılan operasyonlarda 658 kg uyuşturucu madde ve 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi. 83 şüpheli yakalanırken, 50'si tutuklandı, 16'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından yapılan operasyonun ayrıntılarını şu şekilde açıkladı:

- Antalya İl Jandarma Komutanlığı 42,5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin ve 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 54 şüpheli yakalandı, 25’i tutuklandı, 16’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 151 kg bonzai ele geçirdi ve altı şüpheliyi yakaladı, dördü tutuklandı.

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 410 kg esrar ele geçirirken, Balıkesir’de 12 bin 220 uyuşturucu hap bulundu ve yedi şüpheli tutuklandı.

- Adana, Manisa ve Ankara illerinde de çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi ve birçok şüpheli tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren jandarma birimlerine teşekkürlerini sundu.

"Zehir tacirlerine göz açtırılmayacak"

İçişleri Bakanı, operasyonların amacının sadece uyuşturucu ticaretini engellemek değil, aynı zamanda toplum sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu kullanımını teşvik eden ve bu kirli ticareti yürütenlere karşı en kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu operasyonlar, Türkiye'nin dört bir yanında narkotik suçlarla mücadelenin ne denli etkili olduğunu gösteriyor” şeklinde açıklama yaptı.