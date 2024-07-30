Operasyonlarda toplam 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 103 kişi yakalanırken, bunlardan 45’i tutuklandı. 36 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucuya geçit yok. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.