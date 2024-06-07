Adana'da düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonunda 12 uyuşturucu suç çetesi çökertildi ve 282 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 266'sı tutuklandı.

Adana’da Dev Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 gündür yürütülen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-21" operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda 12 uyuşturucu suç çetesi çökertildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün liderliğinde yapılan operasyonlarda 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Kapsamlı ve Etkili Mücadele

Bu geniş çaplı operasyon, Adana'da uyuşturucu suçlarına karşı verilen mücadelenin ne kadar kararlı ve etkili bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Özel harekat unsurları, hava araçları ve narkotik dedektör köpekleri, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve teknolojik imkanlarını ortaya koyuyor.

Tutuklanan Şüpheliler ve Suçlamalar

Gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklanması, operasyonun başarısını ve yakalanan şüphelilerin suçlarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Tutuklanan kişilerin uyuşturucu ticareti, üretimi ve dağıtımı gibi ciddi suçlardan yargılanacakları belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısında emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yerlikaya, "Adana'da düzenlenen 'Narkoçelik-21' operasyonunda büyük bir başarı elde ettik. Uyuşturucu ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu operasyonlar, gençlerimizi ve toplumumuzu uyuşturucu bataklığından kurtarmak için yaptığımız mücadelenin bir parçasıdır" dedi.

Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi!?

Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı!?

266’sı tutuklandı. 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter,

23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana’da “NARKOÇELİK-21” operasyonları düzenlendi.

NARKOÇELİK-21 operasyonunda EGM tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.