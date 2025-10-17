Selçuk Belediyesi’nin arsa tahsisiyle hayata geçirilen proje, Başterzi ailesinin üstlendiği inşaat ve donanım yatırımları sayesinde sadece 10 ayda tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı onayıyla açılan merkez, aile büyüğü Zehra Başterzi’nin ismini yaşatmak amacıyla topluma armağan edildi.

Toplam 145 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezde, modern sağlık hizmetleri için gerekli tüm birimler yer alıyor.

Merkezde;

• Aile hekimi birimi

• Gebe izleme ve üreme sağlığı merkezi

• Aşılama ve çocuk izlem odası

• Emzirme alanı

• Acil müdahale odası

bulunuyor. Bu özellikleriyle merkez, 14 Mayıs Mahallesi sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine erişimini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

İzmir merkezli faaliyet gösteren ve Kuşadası ile Selçuk’ta da yatırımları bulunan Başterziler Grup, bölgeye önemli bir sosyal sorumluluk projesi daha kazandırmış oldu.

Başterziler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başterzi, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yıllardır ekmeğini yediğimiz bu ilçeye kalıcı bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 14 Mayıs Mahallesi’nde sağlık hizmetine erişimde yaşanan eksiklikleri gördük ve bu ihtiyaca cevap vermek istedik. Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel’in destekleriyle yer tahsisi sağlandı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik onaylarıyla süreci tamamladık. Aile büyüğümüzün adını yaşatmak ve halkımıza katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Zehra Başterzi Aile Sağlığı Merkezi’nin Selçuk halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Zehra Başterzi Aile Sağlığı Merkezi’nin açılmasıyla birlikte Selçuk’un 14 Mayıs Mahallesi, modern altyapıya sahip, erişilebilir bir birinci basamak sağlık hizmeti merkezine kavuşmuş oldu. Merkez, bölge halkının günlük sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenecek.