Fotoğraflarda, Güneş ailesinin neredeyse tüm üyelerinin uzun boylu olması dikkat çekerken, milli voleybolcunun boyunun genetik olduğu da gözler önüne serildi.

Boy genetik

Geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme gelen Zehra Güneş, tedavi sürecinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Hem kendisi hem de kız kardeşi voleybolcu olan Güneş, kız kardeşi Mina'nın mezuniyet törenine katılarak aile üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Fotoğraflarda, Zehra Güneş'in annesi, babası ve kız kardeşlerinin boylarının da en az kendisi kadar uzun olduğu görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan aile fotoğrafları, kullanıcılar tarafından ilginç yorumlarla karşılandı. İşte bazı kullanıcı yorumları:

"Zehra 1.97’ymiş. Anaya babaya bak maşallah"

"Anne topuksuz 1.90 sanırım"

"Ülkenin boy ortalamasını bu aile yükseltiyor haa"