Zehra Güneş'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Furkan Güneş, ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını ve kız kardeşleriyle olan kareleri paylaşarak, ailesine olan sevgi ve bağlılığını dile getirdi.

"İyi ki benim ailemsiniz"

Furkan Güneş, Zehra Güneş'in doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs. bir şeyler bir şeyler... Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik. Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu, bana bu güzel duyguyu, hissi, tecrübeyi, gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim ailemsiniz."

İşte Zehra Güneş'in abisi...