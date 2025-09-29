Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Davayı istinafa taşıyan Kınık’ın avukatlarının, mağdurun annesi Hasret Doğan adına PTT üzerinden 500 bin TL manevi tazminat yatırdığı ortaya çıktı. Ancak anne Doğan, bu ödemeyi kabul etmediğini açıkladı.

4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı

Zehra Kınık, kullandığı araçla motosiklete çarpmış; kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmiş, arkadaşı Yavuz Selim Öztürk ise yaralanmıştı. Yargılama sonunda asli kusurlu bulunan Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Avukatlardan sürpriz ödeme

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, dava dosyası istinafa taşınmadan önce Kınık’ın avukatları, 3 Eylül’de PTT aracılığıyla Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan adına 500 bin TL manevi tazminat yatırdı.

Anne Doğan: “Mücadelem bitmedi”

Hasret Doğan, yaptığı açıklamada ödemeyi reddettiğini vurguladı:

“Defalarca para teklif ettiler ama kabul etmedim. Şimdi de kafalarına göre zorla para yatırmışlar. Bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek.”

Baba ve yaralı genç şikâyetinden vazgeçti

Batın Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki, mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı. Aynı şekilde kazada yaralanan Yavuz Selim Öztürk de şikâyetçi olmadığını bildirdi.

Buna karşın anne Hasret Doğan, oğlunun ölümüne neden olan sanığın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.