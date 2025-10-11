A Milli Takım’da son dönemin en istikrarlı savunmacılarından biri olan Zeki Çelik, kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da sürdürüyor.

2022 yılında Fransa’nın Lille takımından Roma’ya transfer olan milli futbolcu, savunmadaki etkili performansıyla hem kulüp hem de milli düzeyde dikkat çekiyor.

Zeki Çelik, Bulgaristan – Türkiye maçında fileleri havalandırarak takımına kritik bir katkı sağladı.

Zeki Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başladı.

Sağ bek pozisyonunda görev alan Çelik, güçlü fiziği, savunma disiplini ve ileriye yaptığı koşularla tanınıyor.

Zeki Çelik’in oynadığı takımlar

Tarih Takım Durum 01.07.2012 Bursaspor U16 Altyapı 01.07.2013 Bursaspor U17 Altyapı 01.07.2014 Bursaspor U19 Altyapı 21.12.2014 Bursaspor U21 Genç Takım 01.07.2015 Bursaspor A Takım 14.08.2015 Bursa Nilüfer Kiralık 30.06.2016 Bursaspor Geri Döndü 25.08.2016 İstanbulspor Transfer 07.07.2018 Lille Transfer 05.07.2022 Roma Transfer

Zeki Çelik, özellikle Lille formasıyla kazandığı Fransa Ligue 1 şampiyonluğu sonrası Avrupa’da adından sıkça söz ettirdi.

2022 yazında Serie A devi Roma’ya transfer olarak İtalya kariyerine başladı.

Zeki Çelik’in piyasa değeri ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre Zeki Çelik’in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Her transfer döneminde ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türk kulüpleriyle anılan savunmacı, hâlihazırda Roma formasıyla Serie A’da mücadele ediyor.

Milli Takım kariyeri

Zeki Çelik, Türkiye A Milli Takımı’nda 2018 yılından bu yana forma giyiyor.

Sağ bekteki istikrarlı performansıyla milli formanın değişmez isimlerinden biri olan oyuncu, Bulgaristan maçında attığı golle takımına önemli bir katkı sağladı.