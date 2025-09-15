Yönetmen Zeki Demirkubuz, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Demirkubuz, geçmiş siyasi liderlere atıfta bulunarak, "Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Özal'ı, Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi ama yoklar işte" ifadelerini kullandı.

"Kazık çakacak gibiydiler"

Demirkubuz, Türkiye’nin geçmiş siyasi figürlerine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben kimleri gördüm, Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Turgut Özal'ı, Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir hali vardı ama yoklar işte. Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle dolu."

"Toplumsal duygular virüs gibidir"

Demirkubuz, toplumları bir arada tutan veya ayıran duygulara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle kapılar açmak, bir toplumu olmaması gereken duygulara yöneltmek virüs gibidir. Pandemi gibi düşünelim bunları. İlk vaka açıklandığında koca bir ülke durmuştu çünkü herkes yayılacağını biliyordu. Bu duygular da böyledir."

"Mutluluk artık imkânsız"

Programda ülke gündemine ilişkin genel değerlendirmeler de yapan Demirkubuz, “Mutluluk artık imkânsız bir şey haline geldi” sözleriyle dikkat çekti.