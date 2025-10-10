Merhum sanatçı Zeki Müren’in hayatını konu alan biyografik filmin tanıtımına, mirasçıları olan TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’nın açtığı dava sonrası yasak getirildi.

Zeki Müren filmine mirasçı engeli

Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996 yılında vefat eden Türk Sanat Müziği’nin Sanat Güneşi Zeki Müren’in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, filmin çekimine karşı çıktı.

Tanıtım filmi gösterimi yasaklandı

Uslu’nun hazırladığı tanıtım filmi çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine vakıflar, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.

Tanıtım materyalleri mahkeme kasasında

Mahkeme, sadece gösterim yasağıyla kalmayarak tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verdi.

Ayrıca, davaya atanacak bilirkişi, tanıtım filmini inceleyerek içeriğin Zeki Müren’in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirleyecek.