Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında son bir haftada Ukrayna’nın cephede ilerleme kaydettiğini belirterek, “Tavria ve Bakhmut yönünde ilerleme var. Kupyansk ve Lyman yönleri, Avdiivka ve Maryinka’da yerlerimizi koruyoruz. Bunu mümkün kılan tüm savaşçılara minnettarım! Savaşçılarımız her hafta inisiyatifi sürekli olarak Ukrayna'nın elinde tutuyor” dedi.

Zelenski konuşmasında Rusya’nın saldırılarına da yer verdi. Kostiantynivka, Kryvyi Rih, Sumy ve Odesa bölgesine Rusya’nın saldırıları sonrası kurtarma çalışmalarında yer alan personele ayrıca teşekkür eden Zelenski, dün Rusya’nın Donetsk bölgesinde yer alan Chasiv Yar yakınlarına düzenlediği saldırıda insani yardım görevlilerinin aracının hedef alındığını belirtti. Zelenski, “Bir tanksavar füze sistemi tarafından doğrudan vuruldu. Şu an itibariyle Kanadalı Anthony Ignat'ın öldürüldüğünü biliyoruz. Ne yazık ki İspanya'dan Emma Igual'ın da öldürülmüş olması muhtemel. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Alman vatandaşı Mawick Ruben ve İsveç vatandaşı Johan Mathias olmak üzere diğer iki gönüllü Dnipro hastanelerine kaldırıldı ve kendilerine gerekli yardım sağlanıyor. Rusya'nın bu bombardımanı, dünyada insan hayatına gerçekten değer veren ve terörü durdurmanın ve kötülüğü yenmenin insanlığın ortak ahlaki görevi olduğuna inanan herkes için Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşın ne kadar yakın olduğunu bir kez daha teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.