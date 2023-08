Ulusa sesleniş konuşmasında, müttefiklerden mayın temizleme ekipmanları konusunda destek isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Ukrayna'nın ortaklarının ekipmanlarına ihtiyacı var ve topraklarımızı Rus mayınlarından temizleyebilmemiz için Ukrayna'da bir üretim üssü oluşturmak çok önemli. Bu görev on yıllar içinde değil, yıllar içinde tamamlanmalıdır. Şu an itibariyle ülkemizin toplam 174 bin kilometrekaresi mayınlar ve patlamamış mühimmat nedeniyle potansiyel tehlike altında. Uzmanlarımız her gün yüzlerce patlayıcı madde tespit ediyor. Ne kadar çok mayın temizleme makinemiz, mayın temizleme için ne kadar çok özel insansız hava aracımız olursa, güvenliği o kadar aktif bir şekilde yeniden tesis edebiliriz. Bize yardım eden her ülkeye müteşekkiriz” dedi.